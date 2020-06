Il Monza torna in serie B dopo 19 anni: la promozione è ufficiale

Il Monza Calcio ha conquistato la serie B. Dopo 19 anni i biancorossi tagliano un traguardo importante che li avvicina all'obiettivo che il club ancora mai ha raggiunto in tutta la sua storia, la massima serie.

Silvio Berlusconi, il Presidente della società Paolo Berlusconi e l'amministratore delegato Adriano Galliani lo avevano "promesso" con lo slogan scelto per la nuova avventura del calcio biancorosso iniziata nel settembre 2019: "Sarà romantico". E così è stato. Sono trascorsi 19 anni da quel 10 giugno 2001, quando il Monza ha giocato l'ultima partita in Serie B contro la Pistoiese al Brianteo. Proprio lunedì 8 giugno il consiglio federale - riunitosi in tarda mattinata - ha approvato la delibera della promozione in serie B avanzata dalla Lega Serie C per il Monza e per le altre due prime in classifica dei tre gironi: Vicenza e Reggina.

Dopo lo stop forzato causato dalla sospensione delle partite legate all'epidemia di Covid-19, il campionato ha avuto lo stesso il finale sperato anche se non giocato fino alla fine. Sono bastate però 18 vittorie, 7 pareggi e 2 sole sconfitte per l'unica squadra imbattuta in trasferta in campionato di tutto il calcio professionistico italiano per conquistare la promozione, con i suoi 21 giocatori in rete e 16 punti di vantaggio sulla seconda.

Più volte il sogno della serie B era stato sfiorato in quasi vent'anni e ora per i ragazzi di Cristian Brocchi è realtà. "I festeggiamenti non mancheranno, nei modi e nei tempi giusti, in attesa di poter tornare tutti insieme ad abbracciarsi al Brianteo" assicurano dalla squadra.