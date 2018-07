Tennis, master della Brianza: Sala vince a Giussano. Dell'orto e Matteo Dimastro a Desio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

Il circuito tennistico più longevo d'Italia procede senza sosta in questo torrido inizio d'estate 2018. Il 38° Master della Brianza ha messo agli atti anche la tappa combined (maschile e femminile) del Tennis Desio (MB) e il torneo maschile riservato ai terza categoria del Circolo Tennis Giussano (MB). Partiamo proprio da qui: sui campi in terra battuta brianzoli sono giunti all'atto decisivo Simone Sala (3.3 del Tennis Club Ambrosiano di Milano) e Iseo Colciago (3.5 del Tc Anzano del Parco, Como). Purtroppo la finale è durata solamente tre giochi visto il ritiro di Colciago quando era sotto 3 a 0 nel primo set a causa di un problema alla schiena. Ottimo piazzamento in semifinale per Fabio Grassi (3.3 del Tc Mariano Uso, Como) battuto da Sala per 6-3 6-4 e Christian Liguori (3.2 del Tc Milano A. Bonacossa) sconfitto da Colciago sempre in due set (6-3 6-1). Nella classifica dedicata, Liguori rimpingua il bottino in testa alla classifica (40 punti), ma subito dietro si porta Sala, distante solamente 5 lunghezze. Terzo Marco Mottadelli a 25 punti. Al Tennis Desio, Alice Dell'Orto e Fabio Dimastromatteo hanno sbaragliato la concorrenza portando a casa il primo trofeo in questa edizione del Master. Nel torneo femminile la Dell'Orto (3.4 del Ct Ceriano, MB) ha avuto un cammino davvero importante, e con pochi intoppi nonostante abbia affrontato tre delle prime quattro teste di serie del tabellone. Nelle partite disputate non ha perso nemmeno un set, soffrendo solamente nel primo parziale dei quarti di finale (vinto al tie-break su Alessandra Menegazzo, quarta favorita alla vigilia) e nel primo set della finale contro Valeria Borgato (3.4 del Tennis Desio, campionessa in carica del circuito e terza favorita del torneo). Una finale che praticamente si è conclusa proprio lì, al dodicesimo gioco, visto la poca resistenza opposta dalla Borgato nel secondo parziale. Da sottolineare le semifinali raggiunte da Sara Superci (3.2 del Tennis Project di Osio, prima testa di serie) e Ginevra Sassi (3.4 del Junior Tennis Milano). In classifica la Superci agguanta ora al primo posto Judith Esther Kim Attias e Carlotta Querin. A seguire un gruppone di 7 giocatrici ad appena 5 punti. Anche nel tabellone maschile dedicato ai 4a categoria (limitato ai 4.3) c'è stata una vittoria senza discussione: Fabio Dimastromatteo (4.3 del Tc Seregno, MB) ha concesso le briciole agli avversari, concedendo qualcosa in più solamente al leader del circuito di quarta Marco Musitano (4.3 dello Sporting Milanino), battuto in semifinale per 7-6 6-2. In finale non c'è stata storia con Dimastromatteo che ha chiuso 6-0 6-1 contro il 4.3 del Tennis Senago Alessandro Maggio. Nella classifica maschile 4.3-4.Nc, Musitano allunga ancora: ora sono 20 i punti di vantaggio su Davide Mapelli. Ma il Master della Brianza non si ferma qui: giocatori già in campo a Lentate sul Seveso (MB) per la tappa femminile e quella maschile di 3a categoria organizzate dall'Alte Groane Club. Al Villa Reale di Monza, invece, si disputa il quinto torneo dell'anno per i "Quarta". LE CLASSIFICHE I TOP 7 (Lim. 3.2): 1. Liguori 40 punti; 2. Sala 35 punti; 3. Mottadelli 25 punti; 4. (parimerito) Fanzaga, Sironi, Vergani, Baio 20 punti. LE TOP 3 (Lim. 3.2): 1. (parimerito) Attias, Querin, Superci 25 punti. I TOP 5 (Lim. 4.3): 1. Musitano 45 punti; 2. Mapelli 25 punti; 3. (parimerito) Castelnuovo, Galbiati, Dimastromatteo 20 punti. I RISULTATI Circolo Tennis Giussano (MB) Singolare maschile (Lim. 3.2) - Quarti di finale: Sala b. Arosio 6-4 5-7 6-4, Grassi b. Nastati 6-0 6-1, Colciago b. Beni 6-1 6-3, Liguori b. Galbiati 6-3 6-1. Semifinali: Sala b. Grassi 6-3 6-4, Colciago b. Liguori 6-1 6-4. Finale: Sala b. Colciago 3-0 rit. Tennis Desio (MB) Singolare femminile (Lim. 3.2) - Quarti di finale: Superci b. Borlone 6-4 6-1, Dell'Orto b. Menegazzo 7-6 6-3, Borgato b. Colombo 7-5 7-6, Sassi b. Quaroni 6-3 6-2. Semifinali: Dell'Orto b. Superci 6-4 6-1, Borgato b. Sassi 6-4 6-3. Finale: Dell'Orto b. Borgato 7-5 6-0. Singolare maschile (Lim. 4.3) - Quarti di finale: Musitano b. Mapelli 7-6 6-2, Dimastromatteo b. Marchesi 6-0 6-0, Maggio b. Limonta 6-4 5-7 6-4, Oggioni b. Grassani 6-3 7-6. Semifinali: Dimastromatteo b. Musitano 7-6 6-2, Maggio b. Oggioni 2-1 rit. Finale: Dimastromatteo b. Maggio 6-0 6-1.

Gallery