Un torneo di tennis sull'erba dell'autodromo, Monza sogna di diventare come Wimbledon

Un torneo internazionale di tennis all'interno dell'Autodromo di Monza? L'ipotesi non è così remota. L'Atp ha ricevuto la richiesta dalla Fit, la Federazione italiana tennis, già impegnata a cercare di non far tramontare la candidatura di Torino a ospitare le Atp Finals.

Questa domanda sfrutta l'apertura di uno slot nel calendario del circuito tennistico mondiale, a fine giugno, nella settimana precendente il torneo di Wimbledon. L'idea è quella di organizzare un torneo di livello Atp 250, su erba naturale (sarebbe la prima volta in Italia), per essere appetibili con quei giocatori che hanno bisogno di rifinire la preparazione in vista del terzo Slam stagionale.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, dietro questa candidatura si celerebbe l'ex arbitro internazionale Giorgio Tarantola, brianzolo, già alla guida del Challenger di Lugano premiato come migliore al mondo nella sua categoria. La Mito Group di Roma si occuperebbe invece dell'organizzazione dell'Atp 250 di Monza.

L'ipotesi è affascinante, fattibile con il coinvolgimento di adeguati sponsor, e sta suscitando parecchio interesse, anche fra gli appassionati lecchesi. Sarebbe il primo torneo di tennis a svolgersi all'interno di un autodromo, ovviamente con l'utilizzo di strutture in parte assemblabili nell'immediata vigilia dell'evento.

Non resta che attendere l'ufficializzazione del calendario Atp 2020. In caso di esito favorevole, la Lombardia tornerebbe ad avere un evento tennistico "vero" (escludendo le Atp Next Gen Finals inaugurate nel 2017) nel circuito mondiale principale diversi anni dopo la cancellazione del mitico Atp Milano Indoor.