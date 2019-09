Torna il 15 settembre a Monza la Strabassotti, in collaborazione con l'Arca di Noè del Tg5

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

L’obiettivo per la prossima edizione della Strabassotti, che si terrà domenica 15 settembre nel Parco di Monza è di arrivare ai 1.000 iscritti. Dopo lo straordinario successo della prima edizione di questa simpatica gara podistica non competitiva (cui hanno partecipato oltre 600 iscritti), l’Associazione Cuor di Pelo Rescue Bassotti ha deciso di replicare l’evento, riproponendo la partnership vincente con il programma televisivo l’Arca di Noè, rubrica del TG5 in onda tutte le domeniche su Canale 5, condotto da Maria Luisa Cocozza.

La conduttrice TV presterà la sua presenza, anche quest’anno, come madrina e ospite d’onore dell’evento, insieme ad un padrino d’eccezione, il giornalista, conduttore e autore TV Igor Righetti. Un momento conviviale, da vivere immersi nella natura, in compagnia del proprio bassotto. Umani e zampette corte seguiranno un percorso di circa 3 km, con taglio del nastro tricolore e partenza dalla Cascina del Sole alle ore 10.30. All’arrivo, poi, un ristoro offerto da Coop Lombardia (sponsor ufficiale dell’evento) attenderà i partecipanti. Al termine dell’evento, intorno alle ore 13.30, l’Associazione Cuor di Pelo Rescue Bassotti terrà le consuete premiazioni di categoria (come il bassotto che arriva da più lontano, il bassotto più giovane, quello più anziano, ecc.), senza dimenticare l’attesissimo Premio Coop e molti altri ancora. “Questo appuntamento, così come i numerosi altri che organizziamo durante l’anno su e giù per l’Italia, è non solo un momento conviviale in cui abbiamo l’opportunità di incontrare alcuni dei nostri soci, ma anche un modo per far conoscere la nostra Associazione” afferma Sandro Nigro, Presidente, “la nostra realtà si occupa di aiutare, curare e trovare una nuova famiglia ai nostri amici bassotti in difficoltà. Forniamo assistenza veterinaria, stallo se necessario, cure in centri d’eccellenza. E’ una vera e propria missione, che portiamo avanti con dedizione e passione”, conclude il Presidente.

L’appuntamento per tutti i bassottisti d’Italia, quindi, è ai nastri di partenza, domenica 15 settembre al Parco di Monza, alle ore 10.30.

Per ulteriori informazioni e per registrarsi all’evento cliccare qui: https://www.facebook.com/events/265698564125036/