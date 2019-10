Tennis, che numeri per il master della Brianza: il 2019 lancia la volata all’edizione n.40

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

È nato nel lontano 1981 come una sfida, con l’obiettivo di promuovere il tennis amatoriale in Brianza, e c’è da scommettere che nessuno dei padri fondatori del circuito più longevo d’Italia si immaginasse un futuro così, con il conteggio delle edizioni pronto a tagliare quota 40. Lo farà nel 2020, portandosi in eredità l’energia di una trentanovesima edizione che ancora una volta ha confermato numeri e qualità, coinvolgendo un totale di 1.315 agonisti: 1.066 uomini e 249 donne. Numeri importantissimi, che potevano essere ancora più corposi se nell’arco di una stagione iniziata ad aprile e chiusa sabato 28 settembre a Monza non fossero saltate alcune tappe. “La cancellazione non dovuta alla nostra volontà dei tornei di Besana Brianza e Osnago – spiega Marco Gerosa, da dieci anni direttore e anima del Master – rappresenta l’unica nota di rammarico di questa edizione. In particolar modo quella della Polisportiva Besanese, dovuta ai ritardi nei lavori di messa a nuovo della struttura e in nessun modo imputabile ai responsabili del club. A parte questo piccolo neo è stata un’altra splendida edizione. Siamo convinti che negli anni il Master della Brianza abbia aiutato la crescita del tennis in Brianza e in Lombardia in generale, e di questo non possiamo che andare fieri. I numeri dell’edizione 2019 – racconta ancora Gerosa – sono il frutto di tanta passione per il tennis, che si trasforma in volontà di continuare sempre a innovare per migliorare il circuito. Quando c’è tanto amore per lo sport e tanta voglia di andare avanti nella miglior direzione possibile, tutti i sacrifici diventano facili”. Nel complesso, le tappe più frequentate sono state due di Quarta categoria maschile: quella della GA Tennis Academy di Brugherio, con 131 iscritti, e quella del Tennis Club Lecco, con 122 partecipanti. Cifre che danno la carica in vista dello storico traguardo delle 40 edizioni. “Essere arrivati fino a qui – continua Gerosa – per noi è una grandissima soddisfazione. In particolar modo nel corso degli ultimi anni il Master ha vissuto un’impennata in termini di visibilità, sia grazie agli sforzi a livello di comunicazione, sia grazie a una costante crescita nella qualità dei partecipanti”. In vista del 2020 si va verso la conferma della formula maschile, con due circuiti separati di Terza e Quarta categoria, mentre per quanto riguarda le donne gli organizzatori sono al lavoro per trovare una soluzione ancora migliore, che possa allargare ulteriormente il numero delle partecipanti. “Qualche idea c’è – dice ancora Gerosa –, ma vogliamo valutarle con calma. Abbiamo tutto l’inverno per pensarci e individuare la strada ideale da percorrere”. Per ora, dunque, nulla di definito, mentre quel che è certo è che il circuito è in salute, piace e continuerà a crescere. “La volontà di migliorarsi ogni giorno che passa è tanta, e fino a che c’è quella si va avanti più che volentieri. Il Master – chiude Gerosa – richiede grande impegno, ma il piacere e la soddisfazione dati dai risultati ottenuti negli ultimi anni ci ripagano di tutti gli sforzi”. Sforzi che hanno prodotto un Circuito che può far scuola in Italia, e che si prepara a entrare negli ‘anta’ con lo stesso entusiasmo della prima volta. Master della Brianza – TUTTI I PREMIATI DEL 2019 Vincitore Master finale terza categoria maschile: Mauro Aldo Germiniasi (Tc Villasanta) Vincitore Master finale quarta categoria maschile: Stefano Garghentini (Villa Reale Tennis Monza) Vincitrice Master finale terza categoria femminile: Ginevra Tagliaferri (Duesse Sport Service) Vincitore del Circuito di terza categoria maschile: Alessandro Ceccarelli (Ct Giussano) Vincitore del Circuito di quarta categoria maschile: Federico Elli (Idee in movimento) Vincitrice del Circuito di terza categoria femminile: Laura Colombo (Ct Giussano) Memorial Enrico Andena al miglior giovane emergente: Andrea Fanzaga (Tc Lecco) Memorial Enrico Vimercati alla miglior giovane emergente: Francesca Tanzi (Csa Tennis Agrate) Memorial Manlio Bollati al primo circolo classificato: Tennis Club Villasanta Memorial Paolo Fumagalli al secondo circolo classificato: Villa Reale Tennis Monza