Tennis, master della Brianza: Germiniasi e Borsatti vincono a Monza

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

Quattro tappe disputate, altrettanti vincitori diversi. Il 39° Master della Brianza, sponda Terza categoria maschile, continua a inserire nuovi campioni in elenco, ed è ancora a caccia di qualcuno che possa farla da padrone. L’ultimo a iscriversi alla lista dei vincitori è Mauro Aldo Germiniasi, under 18 del Tc Villasanta (MB), classe 2002, che ha trionfato nella tappa del Tennis Villa Reale di Monza e grazie ai 20 punti raccolti ha allargato a cinque il plotone dei leader in classifica, andando ad aggiungersi a Fanzaga, Izzo, Maronati e Notarianni, quest’ultimo suo avversario in semifinale. È stata proprio quella la partita che ha dato una svolta al torneo di Germiniasi, numero 7 del tabellone. Ai quarti aveva superato in due set il secondo favorito Marco Mottadelli, ma contro Notarianni ha ceduto il primo parziale e sul 5-5 del secondo si è trovato a due game dalla sconfitta. Invece di arrendersi, però, ha cambiato marcia, ha chiuso il set con due game di fila e poi ha dominato il terzo, chiudendo per 3-6 7-5 6-1 e conquistando la finale. E anche quella, contro il sorprendente 3.3 Lorenzo Alfieri, l’ha vinta allo stesso modo: primo set favorevole al rivale, secondo delicato, in battaglia ma conquistato. Terzo più agevole e il teenager monzese l'ha spuntata per 1-6 7-5 6-3 conquistando sia il titolo, sia una vetta della classifica di “Terza” che, a metà stagione (sono terminate quattro tappe su otto), inizia a diventare interessante in chiave Master finale. Ancora meglio di Germiniasi ha fatto Federica Borsatti, tesserata proprio per il Tennis Villa Reale Monza. Col trionfo nel tabellone femminile non solo è balzata al comando della classifica con 40 punti, ma ne ha anche regalati 20 al suo club, fondamentali per condurlo in testa al ranking dei circoli. Già finalista nella tappa inaugurale a Carnate, dove si era arresa a Rachele Paloschi, questa volta la giocatrice monzese è andata fino in fondo, passando indenne dagli incroci con tutte le prime tre teste di serie. La seconda, Ginevra Marcarini, le ha spianato la strada ritirandosi, ma la terza e la prima le ha 'stese' lei, una dopo l’altra. In semifinale è toccato a Simona Quaroni (3), superata addirittura per 6-0 6-0, mentre il duello con la favorita numero 1 Emma Prisco – finalmente finalista dopo due stop in semifinale – ha dato ragione all’outsider, passata con il punteggio di 7-6 5-7 6-2 davanti a un folto pubblico. Nella tappa di Quarta categoria maschile del Tc Lecco, invece, il successo è andato a Emiliano Ghisi del Tc Arcore (MB), che ha costretto (con il punteggio di 6-4 6-0) Andrea Liotta al secondo stop consecutivo a un passo dal titolo. L’over 45 del Tennis Garden Cologno può però consolarsi con la leadership in classifica, davanti al giovane Alessandro Bianchi. Ma presto sarà di nuovo tutto in discussione, in ogni categoria, partendo dalle tappe - già in corso - che inaugurano la seconda metà della stagione. I Terza categoria (uomini e donne) sono in campo al Ct Giussano, i quarta all’Alte Groane Club di Lentate sul Seveso. Entrambi gli appuntamenti terminano domenica 30 giugno. L'estate del Master della Brianza è sempre più calda. LE CLASSIFICHE LA TOP 5 (terza categoria maschile): 1 (parimerito). Fanzaga, Izzo, Maronati, Germiniasi, Notarianni 20 punti. LA TOP 6 (quarta categoria maschile): 1. Liotta 35 punti; 2. Bianchi 30 punti; 3 (parimerito). Zanini, Faini, Ghisi, Carminati 20 punti. LA TOP 3 (terza categoria femminile): 1. Borsatti 40 punti; 2. Prisco 35 punti; 3. Tanzi 30 punti. LA TOP 3 (i circoli): 1. Villa Reale Monza 70 punti; 2. Csa Tennis Agrate 50 punti; 3. Tc Lecco 45 punti. I RISULTATI Villa Reale Tennis Monza – Monza (MB) Singolare maschile terza categoria Quarti di finale: Alfieri b. Orsi 6-2 4-0 ritiro, Rutigliano b. Piotti 6-3 6-3, Notarianni b. Airoldi 6-3 3-1 ritiro, Germiniasi b. Mottadelli 6-2 7-5. Semifinali: Alfieri b. Rutigliano 6-4 6-4, Germiniasi b. Notarianni 3-6 7-5 6-1. Finale: Germiniasi b. Alfieri 1-6 7-5 6-3. Villa Reale Tennis Monza – Monza (MB) Singolare femminile terza categoria (lim. 3.4) Quarti di finale: Prisco b. Sormani 6-1 6-2, Tanzi b. Piazza 7-6 6-1, Quaroni b. Pallucchini ritiro, Borsatti b. Marcarini ritiro. Semifinali: Prisco b. Tanzi 7-6 7-6, Borsatti b. Quaroni 6-0 6-0. Finale: Borsatti b. Prisco 7-6 5-7 6-2. Tennis Club Lecco – Lecco (LC) Singolare maschile quarta categoria Quarti di finale: Bianchi b. Carminati 6-3 6-3, Ghisi b. Menegozzi 6-4 6-1, Liotta b. Binda 4-6 6-1 6-4, Perego b. Sebben 6-2 5-7 6-2. Semifinali: Ghisi b. Bianchi 6-1 6-1, Liotta b. Perego 6-2 6-3. Finale: Ghisi b. Liotta 6-4 6-0.