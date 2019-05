Tennis, serie C: doppia gioia per il CT Ceriano. Obiettivo fase nazionale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

Obiettivo centrato per il Ct Ceriano che supera la fase regionale a gironi del campionato di Serie C 2019 sia con il team maschile sia con quello femminile, accedendo così al tabellone a eliminazione diretta. Un punto decisivo per le ragazze che pareggiano nella difficile trasferta bergamasca contro il Tc Città dei Mille, leader del girone 2 nella giornata conclusiva. Il 2-2 conquistato dalla squadra guidata da Gloria Perfetti consente a Ceriano di mettere al sicuro il secondo posto (con 6 punti) garantendosi il passaggio del girone. Nell’ultimo turno casalingo, i ragazzi non sono riusciti invece a mantenere il primo posto nell’ottavo raggruppamento, superati dal TC Romano (Bg) per 4-2 in uno scontro diretto per la testa della classifica. Poco male perché la squadra brianzola, con i sei punti all’attivo, accede comunque al tabellone regionale a eliminazione diretta in qualità di seconda classificata. Appuntamento fissato dunque per il 26 maggio prossimo quando la squadra maschile e quella femminile del Ct Ceriano cercheranno di ritagliarsi un posto per il tabellone nazionale nel primo dei due turni a eliminazione. Delle 18 squadre maschili in gara, 6 saranno ammesse alla fase decisiva mentre in quello femminile solo 3 delle 10 formazioni in gara voleranno alla fase nazionale. Ceriano adesso crede nell’impresa.