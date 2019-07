Tennis Villasanta e progetto Vteam promossi in serie B

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

Una prestazione straordinaria per un risultato storico che ha portato il Tennis Villasanta e il progetto Vteam a conquistare la promozione alla SERIE B nazionale del prossimo anno, dopo la vittoria per 4-2 nello spareggio promozione contro il Tennis Club Viterbo giocata sui campi del Tennis Villa Reale Monza. I Ragazzi di capitan Duvier Medina conducono così in porto la stagione perfetta, fatta di sole vittorie, conclusa infine con l’auspicato salto di categoria. Vittoria sofferta quella di domenica, contro una squadra di pari livello. Andrea Borroni porta subito in vantaggio i brianzoli grazie al facile successo per 61 60 su De Carlo. Viterbo però riporta la situazione in equilibrio grazie a Censini che si impone per 26 61 75 contro il giovane Pietro Fellin. Il numero di giornata, contro ogni pronostico, lo fa però Davide Albertoni che, con una prestazione superlativa, porta a casa la vittoria contro il quotato Descloix, classificato 2.2. Il risultato di 76 63 con cui il prodotto del settore giovanile di Villasanta supera l’avversario apre buone prospettive per il successo di giornata. Viterbo però non si da per vinta e riconquista la parità, grazie al duplice 75 con cui Guerra supera Federico Aimar. Diventano così decisivi i doppi, con Albertoni e Borroni che in poco meno di un’ora regalano il match point a Villasanta grazie al successo per 61 61 su Censini e Barilli. Il punto della promozione lo mettono a segno Fellin e Rodriguez che dopo l’ennesima lotta di giornata superano per 76 64 Descloix e Fondi, facendo esplodere di gioia il numeroso pubblico presente, dando il via alla festa. Il risultato del TC Villasanta da così risalto anche al progetto VTEAM di cui la squadra è faro. Il progetto, che coinvolge oltre che Villasanta anche il Villa Reale Tennis e Vedano Tennis, è nato la scorsa stagione ed è portato avanti dal team di maestri e preparatori guidati da Duvier Medina. Villasanta quindi tornerà in campo la prossima primavera nel campionato nazionale di SERIE B, manifestazione in cui possono ben figurare senza stavolgere il gruppo, inserendo magari un elemento con esperienza nel campionato. In allegato è possibile scaricare la foto di squadra

Incontro vinto da: Tennis Club Villasanta 4-2 Singolari Albertoni Davide – Descloix Dorian 76 63 Borroni Andrea – De Carlo Giacomo 61 60 Fellin Pietro – Censini Raffaele 62 16 57 Aimar Federico – Guerra Davide 57 57 Doppi Albertoni /Borroni – Censini/Barili 61 61 Fellin/Rodriguez – Descloix/Fondi 76 64