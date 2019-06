Tikitaka Equiliberi di essere tra i premiati di Assosinderesi Awards

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato per la prima edizione del premio nazionale di AssoSinderesi Awards, premio dedicato a chi divulga cultura etica nel business e nelle arti. A moderare l’evento, che si terrà mercoledì 12 Giugno 2019 dalle 18,00 alle 20,00 presso Palazzo Valli Bruni (Viale Cesare Battisti 2 – Como) sarà il giornalista Andrea Mongilardi, penna di “Bar Giornale” e membro di AssoSinderesi Community. Sette sono le eccellenze nell’ambito artistico, del business e dell’impegno sociale individuate dalla giuria. In ordine alfabetico saranno premiati: • Giuseppe Arditi, Cofondatore, presidente Ristopiù Lombardia Spa, presidente del Consorzio e Associazione Ursa Major, due premi vinti per la responsabilità sociale d’impresa, attivo con diversi progetti di promozione culturale nel territorio no profit. • Laura Caradonna, Presidente della Consulta Femminile Interassociativa che promuove, insieme al gruppo di lavoro composto dalle delegate delle più importanti associazioni femminili, il progetto no profit “Women go digital” (progetto etico di comunicazione digitale di supporto alle donne). • Roberta Di Febo, Direttrice del Liceo Coreutico Musicale Giuditta Pasta e dell'Accademia Palazzo Valli Bruni, Capo Delegazione del Fai per la Provincia di Como. E’ stata la prima ad aver creato un’Accademia Universale di Musica e Danza in Italia. • Angioletta Masiero, promotrice di diversi premi letterali nazionali ed internazionali. Presidente provinciale sezione di Rovigo dell’Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare. Nominata anche referente provinciale Telethon. • Marina Pratici, Dama della Cultura Europea presso il Palazzo dell’Unesco a Parigi; Grande Accademica di Spagna a Madrid; Ambasciatrice della Cultura Italiana nel mondo a New York. Cofondatrice di molti premi culturali nazionali ed internazionali come “Cenacolo Internazionale Altre Voci”. • Simona Roveda, già cofondatrice della Fattoria Scaldasole, ora attiva nella tutela dell’ambiente con il progetto LifeGate. Fra i molteplici riconoscimenti: Le Tecnovisionarie. • Tikitaka EquiLiberi di essere, associazione attiva nel territorio della Brianza impegnata a scardinare i luoghi comuni, attivando sul territorio laboratori, attività, percorsi e momenti di approfondimento per dare alle persone con disabilità la possibilità di realizzare i propri sogni. “Siamo entusiasti di questa prima edizione che vede premiati artisti, imprenditori e liberi professionisti che, con il proprio esempio, hanno saputo conciliare l’attività lavorativa con l’impegno sociale e civile di trasmettere cultura etica sia in ambito business che in ambito artistico” afferma Donatella Rampado fondatrice della community. L’evento sarà accompagnato da un intrattenimento musicale gentilmente offerto Liceo Musicale Coreutico Giuditta Pasta. Per ulteriori informazioni visitare il sito: www.assosinderesi.it