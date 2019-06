Trecento bambini contro il cambiamento climatico al parco di Monza

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

Favorire la sensibilizzazione al cambiamento climatico nei più piccoli e permettere loro di comprendere l’importanza della natura che li circonda. È stata questa la ragione che ha spinto Baby e Junior College di Monza e Seregno a celebrare, sabato 8 giugno al Parco di Monza, l’importanza della sostenibilità ambientale all’interno della festa di fine anno scolastico, caratterizzato da iniziative green intrecciate alla regolare programmazione didattica. A ricordare l’importanza della sostenibilità e della cura verso il nostro pianeta sono stati i quasi cento piccoli studenti dell’ultimo anno di materna e delle classi prima e seconda della scuola primaria, che si sono esibiti con canzoni e sketch in lingua inglese preparati in classe sul tema della consapevolezza ambientale e contro il cambiamento climatico. A fare da palcoscenico ai giovanissimi attori è stata l’Azienda Agricola Mulino San Giorgio, un angolo di natura situato nel polmone verde della città di Monza, dove più di 700 ospiti, tra adulti e piccini, si sono potuti intrattenere con attività ludiche eco-friendly, come il riuso creativo delle loose parts, ovvero materiali destrutturati, e hanno interagito con gli animali della fattoria, ricordando la bellezza e l’importanza dell’ecosistema. “È già da alcuni anni che la nostra scuola attua scelte eticamente orientale alla riduzione dei rifiuti e alla promozione di una cultura del riciclo e dell’azzeramento dell’uso della plastica – spiega Eva Balducchi, fondatore del Baby e Junior College – Per noi è fondamentale non solo rendere i luoghi in cui i bambini crescono degli ambienti altamente educanti verso il rispetto del Pianeta, ma anche aiutarli a comprendere, già dalle prime fasi del loro sviluppo, l’importanza del rispetto degli altri, dell’ambiente, della natura e di tutto ciò che essa ci offre. È proprio per questo motivo che realizziamo attività volte a sensibilizzare i nostri bambini e le famiglie e a favorire il loro impegno attivo sul fronte ecologico”. I piccoli studenti, 40 dell’ultimo anno di materna del Baby College di Monza e Seregno e 45 iscritti alle classi prima e seconda del Junior College di Seregno, hanno scelto come tema della loro esibizione le buone pratiche per salvaguardare la natura e il rispetto verso le specie a rischio estinzione a causa delle azioni umane. Lo spettacolo, interamente in lingua inglese, è una versione ridotta di quello preparato e messo in scena durante la visita di un rappresentate del Trinity College London, ente certificatore internazionale che nei giorni scorsi ha rilasciato agli alunni il certificato Trinity Stars. A conclusione dell’evento i giovani protagonisti sono stati premiati per il loro impegno con la medaglia Trinity. Oltre allo spettacolo, all’interno dell’Azienda Agricola Mulino San Giorgio sono state organizzate attività e giochi green pensati per far divertire e intrattenere gli ospiti, ma soprattutto per permettere loro di scoprire il riuso creativo delle loose parts, materiali destrutturati che non avendo una specifica indicazione d’uso possono essere spostati, trasportati e combinati dando vita a un continuo processo di decostruzione e ricostruzione e lasciando i bambini completamente liberi di esprimersi, imparare e progettare. Inoltre, con il laboratorio creativo “Suoni in gioco” i piccoli ospiti hanno fatto musica con originali strumenti realizzati con materiale di recupero. E ancora aquiloni, manichette e bolle di sapone hanno colorato il cielo grazie al laboratorio “Giochi d’aria”. Non sono mancate piscine di fieno e giochi in legno recuperati dal passato a rallegrare la fattoria che, con i suoi numerosi animali al pascolo e la distribuzione di yogurt 100% biologico, incarna appieno lo spirito dell’iniziativa e l’attenzione alla natura e all’ambiente.