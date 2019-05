Gelsia: "Attenzione alle truffe telefoniche"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

Le tecniche telefoniche di vendita per i servizi di luce e gas stanno diventando sempre più aggressive, arrivando ad essere delle vere e proprie truffe quando le persone contattate vengono indotte a cambiare fornitore sulla base di false informazioni o attraverso l’inganno. Negli ultimi giorni, alcuni cittadini sono stati contattati da operatori telefonici che, qualificandosi come personale di Gelsia, comunicano di aver riscontrato anomalie sul contatore e invitano a rispondere a delle domande utili per sistemare la documentazione contrattuale. Questo tipo di telefonate sono una trappola: Gelsia precisa che NON sta effettuando indagini telefoniche e invita tutti i propri clienti a non dare informazioni sui propri dati personali e relativi alle forniture di gas naturale ed energia elettrica. Qualora Gelsia dovesse accertare l’identità di tali operatori, si riserva di tutelare, nelle forme e nelle sedi più opportune, la propria immagine e reputazione. Invitiamo chiunque dovesse ricevere questo tipo di telefonate a fare molta attenzione e a segnalare tempestivamente a Gelsia episodi di questo tipo, contattando il Call Center al numero verde 800.478.538 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 20.00 e il sabato dalle 9.00 alle 14.00).