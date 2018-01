Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

Monza, 9 Gennaio “VACCINAZIONI: LUCI, OMBRE E ABBAGLI” è il titolo del primo evento pubblico organizzato dal nuovo Comitato “Donne di Monza per Gori” dedicato al controverso tema delle vaccinazioni da quando la Legge 31 luglio 2017, n.119, prevede l’obbligatorietà della prevenzione vaccinale per la frequenza scolastica.Il convegno, che si terrà il 30 gennaio 2018 alle ore 21 a Monza presso il Teatro Binario 7, sarà tenuto dalla Dott.ssa Giuseppina Meregalli, Pediatra di famiglia e Membro Commissione Vaccini Asl di Monza. E' rivolto a pediatri, assistenti sociali, genitori, educatori, insegnanti e cittadini interessati al tema.La dott.ssa Meregalli analizzerà il provvedimento atto a garantire, su tutto il territorio nazionale, le attività dirette alla prevenzione, al contenimento e alla riduzione dei rischi per la salute pubblica, con riferimento al mantenimento di precise condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale. Si soffermerà, anche, sugli aspetti legati alla incertezza, al ritardo e al rifiuto dei genitori spesso causati dalla diffusa disinformazione scientifica (siti web, social, movimenti antivax, ideologie e opinioni personali). Il convegno si prefigge di: - Aiutare i genitori che desiderano approfondire il tema delle vaccinazioni pediatriche favorendone la giusta informazione; - Incoraggiare il cittadino ad avere fiducia nella scienza e nelle istituzioni sanitarie attraverso una comunicazione semplice, trasparente, scientifica e condivisa; - Promuovere un importante aspetto socio-sanitario del programma del candidato alla presidenza della Regione Lombardia Giorgio Gori. Dopo l'intervento della dottoressa seguirà dibattito aperto al pubblico. E' prevista la presenza all'evento del candidato Giorgio Gori, invitato a partecipare. Chi siamo Le Donne di Monza per Gori sono un Comitato cittadino nato con l'obiettivo di sostenere Giorgio Gori come candidato alla presidenza della Regione Lombardia.Un comitato tutto al femminile che si occupa di analizzare, sviluppare e promuovere tematiche di genere di interesse regionale.

Per informazioni e iscrizioni: Francesca Pontani, Coordinamento E-mail: donnedimonzaxgori@gmail.com Valeria Rossana Volpe, Ufficio Stampa E-mail: valeriarossanavolpe.vrv@gmail.com