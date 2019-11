Qual è lo stato del verde pubblico e del patrimonio arboreo in Brianza? Scopriamolo così...

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

“La verde Brianza” esiste ancora? Non c’è nessun riferimento politico in questo appellativo che spesso ha caratterizzato il nostro territorio, ma il punto è comprendere se e come la nostra Brianza può essere ancora considerata un “polmone verde”. Per scoprirlo, noi dei Verdi di Monza Brianza abbiamo deciso di inviare a tutti i sindaci e agli assessori con delega all’ambiente di tutti i comuni della provincia un questionario dal titolo: “Qual è lo stato del verde pubblico e del patrimonio arboreo del vostro comune”. Dieci domande, alle quali si può rispondere in pochi minuti, ma che ci offrono una istantanea preziosa per preservare il patrimonio ambientale della nostra Brianza. Ma si tratta anche di un modo per informare la cittadinanza degli sforzi che ogni amministrazione locale sta compiendo in tal senso. E, allo stesso tempo, un canale di comunicazione senza filtri a disposizione proprio di sindaci e assessori. Dal regolamento comunale che disciplina la tutela del verde, sia pubblico che privato, al censimento delle alberature pubbliche fino alla Legge 10/13 relativamente alle dotazioni territoriali previste dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444. Le norme e gli strumenti a disposizione degli amministratori locali per conoscere e tutelare il verde pubblico ci sono. Ma sono realmente applicate e efficaci? Lo scopo non è solo quello di stilare una classifica dei migliori o dei peggiori, bensì di porre le basi per costruire una strategia di tutela del verde comune che permetta di risolvere criticità, “esportando” modelli ed esempi virtuosi dove necessario. Spesso, le divisioni politiche impediscono l’avvio di percorsi comuni che, invece, sarebbero fondamentali per la tutela della Brianza. La base imprescindibile per iniziare è quella di scattare una fotografia dettagliata in tempo reale. Ed è quello che vogliamo fare attraverso questa indagine. Abbiamo scelto il 21 novembre, Giornata Nazionale degli Alberi, per inviare questo questionario a tutte le amministrazioni comunali di Monza e Brianza perché siamo convinti che oggi più che mai sia indispensabile valorizzare il patrimonio arboreo e lo sviluppo del verde pubblico come strumenti di tutela ambientale e riduzione dell’inquinamento ma anche di “rispetto” per un territorio che ha già pagato molto in termini di cementificazione negli ultimi anni.