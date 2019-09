"Stasera muoio", a 160 km/h sulla provinciale in Brianza si schiantano in rotonda: il video dell'incidente in diretta

La folle corsa a 160 km/h sulla provinciale, e lo schianto contro un muretto. In sottofondo poi le bestemmie e le frasi choc: "Stasera muoio". Sta facendo il giro del web il video in cui due persone, presumibilmente due giovani, si immortalano mentre, in auto, si schiantano a tutta velocità all'interno di una rotonda sulla Provinciale 51 a Monticello Brianza, all'altezza della frazione Torrevilla, alle porte della provincia di Monza e Brianza.

A bordo di una Alfa Romeo, come riporta LeccoToday, i due hanno ripreso con il telefonino (sorretto dal passeggero) l'agghiacciante scena in cui, al buio della notte, si lanciano a 160 km/h (come testimoniato dal cruscotto dell'auto) ed entrano nella rotonda centrando in pieno il muretto.

Al momento non si sa quando sia accaduto, né chi siano le persone a bordo dell'auto (e se fossero realmente in due o più). Qualcuno a Monticello segnala un incidente domenica sera, ma non ci sono conferme. Le forze dell'ordine starebbero cercando di risalire agli autori del video per chiarire la dinamica del sinistro.