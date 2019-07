Bomba d'acqua su Monza: allagato il convento, padre Brasca: "Siamo sotto assedio"

"Quando piove siamo sotto assedio". È esasperato padre Davide Brasca, frate dei padri Barnabiti del convento Santa Maria Carrobiolo di Monza. L'esasperazione è dovuta al temporale che nella serata di mercoledì 3 luglio ha allagato la struttura danneggiando un portone del 1500 e un muro della chiesa in cui sono presenti affreschi.

"Ieri sera ho chiuso il portone, ho messo i sacchi di sabbia, ma non è bastato. Non sappiamo più cosa fare. Il problema non è l’eccezionalità che è comprensibile, il problema è che la pendenza di piazza Carrobiolo che raccoglie le acque dai giardinetti della Villa e la convoglia qui. La pendenza è studiata male".