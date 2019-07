In tre mesi hanno messo a furto almeno cinquantasette furti in abitazione, tra Milano, Monza e Brianza, Como, Brescia e Varese. Diciassette persone all'alba di sabato sono finite in carcere su esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare per concorso in furto in abitazione, tentato omicidio, ricettazione e detenzione illegale di armi e munizioni.

In due occasioni, per guadagnarsi la fuga dopo i colpi, i malviventi hanno cercato di investire e uccidere due carabinieri. Leggi qui la notizia.