Lasciano una traccia di sangue: rapinatori arrestati in diretta dopo il colpo in farmacia

Loro non lo sapevano, ma da diverse settimane erano pedinati dai carabinieri. Gli investigatori erano diventati la loro ombra e ogni loro movimento era osservato. Questo perché uno di loro si era ferito con un taglierino durante una rapina a Bovisio Masciago e aveva lasciato un'impronta digitale nel sangue rappreso. Per questo venerdì sono stati braccati e arrestati "in diretta" appena hanno tentato di scappare dopo un colpo alla farmacia Washington di via Etna a MIlano.