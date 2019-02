Carabinieri arrestano due pusher fuori dal cimitero, uno mangia la droga e sviene. Video

Eccole le immagini dell'arresto effettuato lunedì pomeriggio dai carabinieri a Giussano.

I militari, in borghese, si sono appostati fuori dal cimitero di via Verdi e hanno atteso che due spacciatori consegnassero una dose di cocaina a un cliente. A quel punto, ormai certi di andare a colpo sicuro, i militari sono intervenuti e hanno bloccato gli "obiettivi".

Nel disperato tentativo di nascondere il "corpo del reato", uno dei due - un 40enne marocchino - ha mangiato la droga. Poco dopo, l'uomo è svenuto e i militari hanno dovuto portarlo al pronto soccorso dell'ospedale di Desio.

Il giorno successivo, dopo tutti gli interventi del caso, il pusher è stato dimesso e per lui si sono aperte le porte del carcere di Monza, dove ha raggiunto il "collega", un 20enne anche lui marocchino.

L'acquirente - l'uomo che si allontana in auto, ma che viene fermato subito dopo - è stato segnalato in prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti.