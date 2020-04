La lunga fila di auto incolonnate al posto di blocco sulla Milano-Meda

I controlli erano stati annunciati da giorni e anche a Monza e Brianza la prefettura in collaborazione con le forze dell'ordine ha organizzato diversi posti di blocco lungo la viabilità ordinaria e sulle arterie autostradali e le superstrade per intensificare gli accertamenti per verificare gli spostamenti durante il weekend di Pasqua e il rispetto delle misure per il contenimento del Covid-19.

Lo stesso vicepresidente Fabrizio Sala nei giorni scorsi puntando l'attenzione sull'anomalo aumento di spostamenti aveva annunciato presidi e posti di blocco anche lungo le arterie stradali che conducono a località di villeggiatura. E così è stato.

E' diventato subito virale sui social un video che mostra una infinita colonna di veicoli in coda sulla Milano-Meda alle porte di Milano in orario serale. Il serpentone di luci incolonnate è stato immortalato durante un posto di controllo delle forze dell'ordine istituito durante uno dei giorni scorsi.

In questo caso non è dato sapere se il flusso di automobili fosse del tutto "illegale", trattandosi delle vicinanze di un ospedale: possibile che non pochi degli automobilisti fossero medici, infermieri, sanitari o operatori ospedalieri. Nel dubbio rimane comunque un "colpo d'occhio" notevole in tempi di restrizioni per l'emergenza da Coronavirus. Il video sarebbe stato girato nella notte tra venerdì e sabato.

Oltre 1.700 controlli in un giorno in Brianza

Nella sola giornata di giovedì sono stati effettuati 1.734 controlli da parte delle forze dell'ordine a Monza e Brianza e 356 controlli su esercizi commerciali. Questo il report fornito dalla prefettura per la giornata di giovedì. In totale sono state comminate 58 multe e tre persone sono state denunciate. Dall’inizio dell’emergenza, l’attività ha interessato 41.729 persone e 12.753 esercizi commerciali, con la formalizzazione di 502 sanzioni amministrative e 609 denunce.