Un cavallo e due pony in mezzo alla Valassina, tra camion, auto e furgoni. Hanno rischiato di essere travolti e uccisi, ma fortunatamente sono stati tratti in salvo da automobilisti e agenti della polizia stradale. È successo nel pomeriggio di giovedì 3 gennaio sulla Strada Statale 36 "Del Lago di Como e dello Spluga" all'altezza di Molteno, in direzione Monza.