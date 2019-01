Razzismo, donna umiliata al supermercato: "Ti sparo in testa brutta cinese di mer...". Video

Una donna cinese è stata insultata, sbeffeggiata e umiliata all'interno di un supermercato. L'episodio è rimasto immortalato in un video che sta girando in queste ore in rete. Le immagini, riprese col cellulare dallo stesso personaggio che insulta la signora asiatica, sono eloquenti.

A scatenare l'ilarità - e la rabbia - del bullo pare essere il fatto che la vittima non parli italiano. Sembra che la signora avesse chiesto all'uomo un informazione sul prezzo di alcune bottigliette di acqua esposte in uno scaffale di quello che sembra essere negozio della catena Iper. Il giovane - si deduce apparentemente dalla voce - si scatena con quella che lui stesso definisce supercazzola, cioè una serie di frasi prive di senso logico, mista ad insulti razzisti (leggi la notizia).