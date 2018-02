"Ecco come spacciano alla luce del sole alle Groane", il video del sindaco di Ceriano

Un normale venerdì pomeriggio di metà febbraio. A Solaro, alle porte della Brianza, a ridosso del Parco delle Groane un viavai di auto giunge in via Cellini, i mezzi accostano vicino alla staccionata che delimita i boschi del parco, aspetta che qualcuno esca dagli alberi e poi, dopo la consegna, riparte.

A documentare lo spaccio al parco delle Groane con un video girato e postato sulla sua pagina Facebook è stato il sindaco di Ceriano Laghetto Dante Cattaneo da sempre impegnato in una battaglia di contrasto al degrado nella stazione cittadina e nella zona delle Groane, tristemente nota per l'attività di spaccio.

"Ecco come avviene lo spaccio take-away in una delle tante piazze di spaccio delle Groane" ha spiegato il primo cittadino brianzolo, a corredo delle immagini del video.

"Io abito in via Cellini a Solaro" ha commentato una donna su Facebook dopo aver visionato le immagini del video. "La dose se la fanno nel parcheggio di casa mia. Ci sono “bustine”in ogni angolo. Grazie per l’intervento" ha raccontato, rivolgendo un ringraziamento al sindaco per l'attenzione dimostrata per il problema.