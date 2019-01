Finta Onlus di beneficenza, spariti 100mila euro di donazioni: le immagini del blitz

Avrebbero raccolto oltre 110mila euro di offerte davanti a ospedali, teatri, fiere, stazioni ferroviarie e centri commerciali di Milano e la Brianza. Soldi che avrebbero dovuto utilizzare per beneficenza e che invece — secondo gli investigatori — avrebbero trattenuto per fini personali o che, addirittura, sarebbero stati spesi nelle sale slot.

E per loro, che nel 2015 avevano fondato un'associazione riprendendo il nome di una Onlus reale soltanto per cercare di beffare forze dell'ordine e donatori, sono iniziati i guai: in 38 sono stati denunciati a piede libero dalla guarda di finanza di Monza con le accuse di associazione a delinquere, truffa e sostituzione di persona. Due di loro, ritenuti dagli investigatori i capi del gruppo, sono invece finiti agli arresti domiciliari su ordine del Gip di Milano. Il blitz è scattato nella mattinata di martedì 22 gennaio, come riportato in un comunicato delle fiamme gialle.