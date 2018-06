Monza con gli occhi al cielo per lo spettacolo dei fuochi d'artificio nel Parco

(Immagini Daniele Bennati/MonzaToday)

Occhi puntati al cielo domenica sera a Monza per l'attesissimo spettacolo pirotecnico di San Giovanni. Dal Parco di Monza poco dopo le 22 sono partite le prime acrobazie di luci a ritmo di musica dello spettcaolo intitolato "Angeli e Demoni" ispirato all'eterna lotta tra bene e male.

Come al solito sono stati tantissimi i monzesi e i brianzoli che si sono radunati nell’area ex ippodromo del Parco di Monza (nel prato antistante Villa Mirabello) fin dal pomeriggio per assistere allo spettacolo che ha visto le coreografie di luci susseguirsi sulle seguenti musiche: Jason Farnham, That Special Day; Audiomachine, Reaching Danny; Elfman Hellboy, II Titles; Atil Orvarsson, Wolf Attack; Audiomachine, The Battle; Giuseppe Vasapolli, King Attack; Lisa Gerrard, Now We Are Free; L. W. Beethoven, Inno alla Gioia.