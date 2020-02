Incendio a Busnago, fiamme in una villetta di via Libertà

Mattinata di lavoro per i vigili del fuoco a Busnago. In via Libertà intorno alle 8 un incendio ha interessato il secondo piano di una palazzina situata all'interno di un complesso di villette a schiera.

Le fiamme hanno avvolto il tetto in legno dell'immobile e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con diversi mezzi di emergenza giunti anche da Milano, i soccorsi del 118 e i carabinieri della compagnia di Vimercate. I pompieri hanno utilizzato l'autoscala per estinguere le fiamme nel tentativo di impedire che si propagassero anche alle abitazioni sottostanti. Nessuno è rimasto ferito o intossicato.