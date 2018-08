Incendio a Cesano Maderno: altissima colonna di fumo scuro

Un incendio è scoppiato a Cesano Maderno, all'altezza di via Groane (villaggio Snia), nel primo pomeriggio di giovedì 23 agosto.

Secondo le prime informazioni, in fiamme è andato il capannone di un'azienda di materiale termoplastico. Si alzata un'altissima colonna di fumo scuro, visibile a diversi chilometri di distanza.

Sul posto i vigili del fuoco, carabinieri, 118 e agenti della Provinciale. La strada è stata chiusa al traffico. Non si segnalano, per ora, feriti o intossicati. La struttura interessata dal rogo sarebbe, secondo le prime informazioni, a rischio collasso.

E' giunta in loco anche la squadra Nbcr dei pompieri (Nucleare biologico, chimico e radiologico) per mettere in sicurezza l'area da eventuali fughe tossiche.