Un'auto ha preso fuoco dopo averne tamponata un'altra. E' successo nella notte tra sabato e domenica sulla SS36 all'altezza di Seregno in direzione Milano.

Il conducente è riuscito a mettersi in salvo prima che la sua vettura si incendiasse. I feriti - lievi - sono stati portati in ospedale. Per i rilievi è intervenuta la polizia stradale di Seregno.

(Immagini di Bennati)