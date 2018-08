Si incendia un furgone-baracchino alimentare: alta colonna di fumo

Un baracchino alimentare ha preso fuoco a Monza, in via Buonarroti, angolo Fermi, alla rotatoria martedì 21 agosto.

Per cause da accertare, l'incendio si è propagato in tutto il furgoncino, con un'alta colonna di fumo visibile a chilometri di distanza. Dalle prime informazioni, nessuno sarebbe rimasto ferito.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Monza che hanno domato il rogo e la polizia locale che ha chiuso la carreggiata.