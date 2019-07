Una gazzella del nucleo radiomobile dei carabinieri distrutta e una Fiat Panda devastata dall'impatto. E poi quattro feriti accompagnati nei pronto soccorso del San Gerardo e Vimercate, fortunatamente in condizioni non gravi. È il bilancio di un incidente avvenuto nel pomeriggio di lunedì 8 luglio all'incrocio tra via Prina e Monti e Tognetti a Monza.