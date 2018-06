Incidente in via Indipendenza a Meda, quattro feriti nello schianto: grave un 18enne

(Immagini Daniele Bennati/MonzaToday)

Incidente domenica sera in via Indipendenza a Meda. Due auto, una Renault Clio e una Fiat Panda, per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine, si sono scontrate pochi minuti prima delle 23 e nel sinistro sono rimasti feriti tre giovanissimi di 18 e 21 anni e un uomo di 49 anni.

Dopo l'impatto in via Indipendenza sono intervenuti sei mezzi di emergenza del 118 con automediche e ambulanze insieme ai vigili del fuoco di Lazzate e Seregno e i carabinieri. I pompieri hanno liberato i feriti dall'abitacolo dei mezzi deformati dallo schianto e i sanitari hanno trasferito le persone coinvolte nei vicini ospedali in codice giallo. Più preoccupanti invece le condizioni di F.D., 18 anni, residente a Meda, soccorso da una ambulanza in codice rosso e trasferito in ospedale al San Gerardo di Monza d'urgenza. I medici hanno riscontrato un politrauma con frattura del bacino e hanno disposto una prognosi di un mese.

I rilievi sono stati effettuati dai militari della compagnia di Seregno che sono al lavoro per ricostruire la dinamica del sinistro e accertare le responsabilità.