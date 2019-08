Neonato di cinque mesi investito da un'auto a Seregno

Un bambino di cinque mesi nel tardo pomeriggio di giovedì è stato soccorso a Seregno dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale in via Carlini.

Una Fiat Panda condotta da una donna di 67 anni, per cause ancora in corso di accertamento, dopo essere giunta all'altezza dell'incrocio ha perso il controllo e ha investito una coppia di nonni di 55 e 54 anni che erano a passeggio con il nipotino di cinque mesi seduto sul passeggino.

Il piccolo in seguito allo schianto è caduto a terra e ha sbattuto la testa. Sul posto i mezzi del 118, la polizia locale di Seregno e i carabinieri. Il bimbo è stato soccorso e trasferito in elicottero all'ospedale Niguarda di Milano. I mezzi di emergenza hanno trasferito nelle vicine strutture sanitarie anche i nonni e la conducente del mezzo che dopo l'accaduto ha accusato un malore.

(Immagini Daniele Bennati)