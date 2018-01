Uomo investito da un treno in stazione a Monza e soccorso

E' vivo l'uomo investito nella serata di lunedì da un convoglio in stazione a Monza. L'incidente, la cui dinamica è ancora da chiarire e la ricostruzione dell'accaduto è al vaglio della polizia ferroviaria, è avvenuto poco dopo le 18.

Il 35enne è stato soccorso dai vigili del fuoco e dal 118, intubato e trasferito con un'ambulanza in ospedale al San Gerardo: secondo quanto riferito dall'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza in seguito all'investimento e al contatto con il convoglio l'uomo non ha subito l'amputazione di nessuna parte del corpo ma è stato colpito a un arto superiore, all'addome e alla testa.

Inevitabili le ripercussioni sulla cirolazione ferroviaria in seguito all'incidente: intorno alle 18.30 la circolazione è stata completamente bloccata lungo la linea Chiasso-Como-Monza-Milano e si sono accumulati ritardi anche lungo le altre direttrici brianzole. La cirolazione è regolarmente ripresa intorno alle 19.30.

(Immagini Daniele Bennati/MonzaToday)