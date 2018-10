Tamponamento a catena sulla Tangenziale Nord a Monza, traffico in tilt: 7km di coda

Incidente nel primo pomeriggio di mercoledì 24 ottobre sulla Tangenziale Nord di Milano tra le uscite di Villa reale e Monza Centro (in direzione Lecco) dove si è verificato un tamponamento a catena tra due auto, due furgoni e un tir. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente. Nello schianto, avvenuto intorno alle 14.30, secondo quanto riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza, sono rimaste ferite sei persone; nessuno di loro sembra essere in gravi condizioni.

Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia stradale. Per permettere le operazioni di soccorso sono state chiuse al traffico due corsie. Secondo quanto trapelato sembra che l'incidente abbia causato oltre sette chilometri di coda sull'arteria stradale.