Incidente stradale in Valassina, feriti nello schianto due ragazzi: gravissimi

Incidente stradale nella serata di giovedì in Valassina, all'altezza di Veduggio. Intorno alle 21.30, una Fiat Punto condotta da un ragazzo di 29 anni che viaggiava insieme a una giovane di 22, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicoloa ridosso della rampa di uscita di Veduggio, in direzione Nord. Poco dopo nel tratto è sopraggiunto un Suv, una Jeep, con a bordo due persone che ha travolto il mezzo. Violentissimo lo schianto nel quale sono rimasti gravemente feriti i due ragazzi a bordo dell'utilitaria.

Per estrarre i due giovani dalle lamiere deformate della vettura, che si è letteralmente piegata in seguito all'impatto, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco con due squadre. In Valassina giovedì sera sono giunti anche gli agenti della polizia stradale di Seregno che si sono occupati di rilevare l'incidente e cinque mezzi di emergenza inviati sul posto dall'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza con quattro ambulanze e un'automedica in codice rosso. I due giovani sono in condizioni gravissime (Leggi qui l'articolo).

(Immagini Daniele Bennati/MonzaToday)