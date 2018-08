Incidente per la Ferrari di Vettel: va lungo e danneggia l'auto durante lo show in Darsena

Imprevisto per il ferrarista Sebastian Vettel durante l'esibizione di Formula 1 nell'ambito del F1 Milan Festival alla Darsena, mercoledì 29 agosto, in vista del Gran Premio di Monza. Il pilota tedesco è "andato lungo" nell'ultima curva del circuito cittadino di 1,4 chilometri allestito per l'occasione, mentre era a bordo della stessa monoposto del Mondiale di Formula 1, e ha danneggiato il musetto.

I meccanici hanno quindi trasportato la Ferrari di Vettel nel box per sostituire il musetto, dopodiché il pilota è tornato in pista concludendo la sua esibizione con una serie di "burnout" in piazzale Cantore per la gioia dei tifosi, che lo hanno a lungo acclamato. Oltre a Vettel (che ha dichiarato che "con questa Ferrari a Monza possiamo vincere") hanno partecipato all'esibizione, tra gli altri, anche l'altro ferrarista Kimi Raikkonen e i due piloti della Sauber Alfa Romeo, Charles Leclerc e Marcus Ericcson.

"Monza è speciale, ho sempre avuto un rapporto particolare con l'italia", ha affermato Leclerc, 20enne e tra i più talentuosi della Formula 1, dopo l'esibizione, ricordando che "arrivare un giorno in Ferrari sarebbe la realizzazione del sogno che ho fin da bambino". La manifestazione, che si è aperta proprio il 29 agosto, in Darsena ha richiamato migliaia di appassionati che hanno potuto ammirare le monoposto di Formula 1 in una esibizione speciale lungo la circonvallazione dei Bastioni, per l'occasione chiusa al traffico.