Violento schianto a Monza: perde il controllo dell'auto e si schianta contro un palo

È stato accompagnato in codice rosso al pronto soccorso del San Gerardo di Monza il ragazzo di 23 anni che nella tarda mattinata di lunedì 7 gennaio è rimasto coinvolto in un grave incidente in via Beato Angelico a Monza.

L'auto del 23enne, per cause in via di accertamento, è finita contro un palo della luce. Il giovane è stato estratto dall'abitacolo dai vigili del fuoco e accompagnato d'urgenza al pronto soccorso. Secondo quanto trapelato sarebbe cosciente, ma la prognosi è riservata: avrebbe riportato numerosi traumi su tutto il corpo.

(Immagini B&V Photographers)