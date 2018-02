Monza, incidente stradale in via Ferrari: schianto tra due auto

Incidente in via Ferrari venerdì sera a Monza. All'altezza dell'incrocio con via Amati, intorno a mezzanotte, due vetture, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrate.

Nel sinistro sono rimasti feriti cinque ragazzi tra i 19 e i 31 anni. Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con due ambulanze in codice giallo e i vigili del fuoco di Monza insieme alla polizia locale del capoluogo brianzolo. Spetterà agli agenti ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e accertare le responsabilità.

(Immagini Daniele Bennati/MonzaToday)