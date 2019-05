Incidente stradale martedì mattina a Monza. Il sinistro, che ha coinvolto un'auto e una moto, è avvenuto intorno alle 12.30 in via Salvadori a pochi passi dal cimitero. Ferito un ragazzo di 27 anni che al momento dell'impatto era in sella alla moto.

L'esatta dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia locale di Monza.

(Immagini Daniele Bennati)