Incidente in viale Lombardia: travolta da un'auto mentre attraversa sulle strisce

Lotta tra la vita e la morte nel reparto di rianimazione del San Gerardo di Monza la donna di 48 anni che nella serata di domenica 4 novembre è rimasta coinvolta in un grave incidente in viale Lombardia a Monza.

Tutto è accaduto un attimo prima delle 18.45, secondo una primissima ricostruzione sembra che la 48enne, in sella alla sua bicicletta, stesse attraversando viale Lombardia sulle strisce pedonali, quando è stata travolta da una Fiat Tipo. Un impatto violentissimo che l'ha sbalzata sulla corsia opposta. Le sue condizioni sono subito apparse disperate, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. La donna è stata accompagnata al pronto soccorso a sirene spiegate. Le sue condizioni sono disperate. Per i rilievi è intervenuta la polizia locale.