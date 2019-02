Ladri a casa di Iva Zanicchi, "Mi hanno rubato la Palma d'oro vinta a Sanremo". Il video

Ladri in azione a casa di Iva Zanicchi a Lesmo. Nei giorni scorsi alcuni malviventi si sono introdotti all'interno dell'abitazione della cantante e hanno rubato la "Palma d'oro", Il fatto è stato denunciato dalla stessa Iva Zanicchi con un video diffuso su Facebook.

"Mi è successa una cosa molto sgradevole cari amici, una cosa che mi fa star male: mi hanno rubato la Palma d'oro vinta a Sanremo con 'Zingara' — ha detto la Zanicchi —. Il valore in sé è nullo — ha proseguito — ma per me ha un valore sentimentale grandissimo".