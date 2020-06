Lambro "sorvegliato" speciale a Monza: monitoraggio in corso per il livello dell'acqua dopo piogge

Immagini Daniele Bennati/MonzaToday

Una giornata di intense precipitazioni, violenti temporali e maltempo quella di domenica 7 giugno a Monza. In città a causa delle abbondanti piogge si sono innalzati i livelli idrometrici del Lambro e nella serata di domenica i tecnici e i volontari della Protezione Civile si sono riuniti presso la centrale operativa del comando di polizia locale di via Marsala, pronti a intervenire in caso di criticità.

Attenzione puntata sui corsi d'acqua cittadini e soprattutto sul Lambro il cui livello desta preoccupazione. Per la giornata di domenica - in previsione delle violente precipitazioni - la Sala Operativa della Protezione Civile di Regione Lombardia aveva emanato una allerta in codice arancione. Al momento non si registrano disagi in città.