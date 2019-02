Limbiate, spara al figlio davanti alla fidanzata: gravissimo uomo di 37 anni

Un uomo di 37 anni è stato ferito alla coscia destra da un colpo di arma da fuoco intorno alle 12.30 di venerdì 8 gennaio in via Turati a Limbiate. A sparare, secondo quanto riferito dagli investigatori, sarebbe stato il padre 66enne al culmine di una furibonda lite divampata all'interno del loro appartamento.

Il 37enne è stato soccorso e accompagnato in codice rosso al pronto soccorso del San Gerardo di Monza, mentre il padre è stato accompagnato in caserma per essere ascoltato dai carabinieri. Per il momento l'arma non è stata trovata e non è chiaro se sia detenuta regolarmente.

(Immagine B&V Photographers)