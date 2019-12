Dal cinema con lo schermo più grande d'Italia al nuovo centro commerciale: la trasformazione del Maestoso

Un cinema che all'epoca vantava lo schermo più grande d'Italia, un simbolo della città che resterà indelebile nei ricordi di generazioni di monzesi. Poi la chiusura e l'abbandono fino alla rinascita.

Inaugura ufficialmente venerdì al pubblico il nuovo superstore Monza Maestoso firmato Iper. In via Sant'Andrea sta per aprire le porte il centro commerciale che ha preso forma sulle ceneri dell'ex cinema omonimo. A documentare la trasformazione dell'area, dal cantiere di demolizione della sala cinematografica ai lavori per la realizzazione della nuova struttura commerciale che ha preso forma grazie al progetto realizzato dallo studio De Lucchi, è stato Alessandro Radice, venticinque anni, fotografo professionista e architetto monzese.

Con un video in timelapse di venti secondi ha immortalato due anni di cantiere, dall'abbattimento del Maestoso e alle fondamenta del nuovo centro commerciale che, giorno per giorno, ha cominciato a prendere forma.

"E' il secondo timpelapse che realizzo. L'idea mi è venuta qualche tempo fa, con un altro cantiere che ho incrociato vicino a casa e che ogni giorno mi trovavo davanti durante il mio tragitto per raggiungere l'università. Ogni giorno scattavo una foto per documentare i progressi dei lavori e, unendo quella che è la mia passione - la fotografia - al mio lavoro mi è venuta l'idea del video che ho realizzato per conto dell'impresa costruttrice. Poi ho voluto replicare con il Maestoso" ha spiegato.

"Ho scattato una o due foto a settimana per due anni per immortalare l'evoluzione del cantiere e per realizzare il video (che è composto da fotogrammi con fotografie scattate a una notevole distanza temporale l'una dall'altra) ho utilizzato in totale circa un centinaio di foto" ha aggiunto.

E da monzese, da fotografo e da architetto il giudizio sul nuovo superstore è tutto positivo: "La struttura è molto bella e non vedo l'ora di vederla dall'interno ed entrarci" ha concluso.

Il nuovo centro commerciale Maestoso