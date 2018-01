Dramma a Lentate sul Seveso: morta donna investita da un treno

(Immagini Daniele Bennati/MonzaToday)

Investimento mortale a Lentate sul Seveso lungo la ferrovia. E' avvenuto nel pomeriggio di mercoledì nei pressi di via Tintoretto, tra i binari, a ridosso della stazione ferroviaria di Camnago-Lentate sul Seveso. A perdere la vita è stata una donna di sessant'anni circa, residente poco distante. La dinamica della tragedia è ancora da chiarire ma secondo quanto ricostruito al momento pare essersi trattato di un gesto volontario.

L'allarme è scattato pochi minuti dopo le 14.30 e sul posto sono accorsi i sanitari del 118 con un'ambulanza e un'automedica in codice rosso, la polizia ferroviaria e i vigili del fuoco. Per la vittima purtroppo non c'è stato nulla da fare. Pesanti i ritardi registrati lungo la linea Chiasso-Como-Monza-Milano nel pomeriggio di mercoledì.