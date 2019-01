È arrivata la Neve a Monza: le previsioni

Nevica a Monza. Nel pomeriggio di mercoledì 23 gennaio la neve ha fatto capolino nel capoluogo Brianzolo. I primi fiocchi, come riportato in diverse immagini pubblicate sui social, sono iniziati a cadere intorno alle 16.

Neve a Monza: le previsioni

Tra martedì e mercoledì 23 gennaio è entrato sulla pianura padana un "nucleo d’aria polare dalla Francia verso il Mar Mediterraneo", spiega il Centro Meteorologico lombardo. La perturbazione porta con sé "Nevischio o pioviggine mista a neve" che si depositerà su "milanese, basso vercellese e novarese", precisano gli esperti. Si tratta di deboli precipitazioni, per il momento — come riportato dal portale meteorologico dell'areonautica militare — non sono previsti accumuli al suolo.

(video da Facebook Sei di Monza se...)