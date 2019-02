Nevica a Monza: le immagini della città imbiancata

Nevica a Monza. Venerdì 1 febbraio la città si è svegliata sotto i fiocchi di neve che hanno ricoperto diverse zone della città. Situazione molto simile in quasi tutta la Brianza dove è visibile una coltre bianca.

La perturbazione era attesa, tanto che per tutta la giornata è in vigore su Monza un'allerta di codice giallo emanata dalla protezione civile, codice arancione per quanto riguarda la Brianza.

Al momento non si segnalano particolari criticità. I mezzi pubblici viaggiano regolarmente e il traffico non sembra essere particolarmente rallentato.