Maxi moria di pesci nel Lambro al Parco di Monza: le impressionanti immagini

Un tappeto di pesci morti. È successo nel fiume Lambro nel Parco di Monza nella mattinata di martedì 2 luglio. Il fatto è stato segnalato da diversi cittadini alla polizia locale e sul posto sono intervenuti i tecnici del comune. La moria, come riferito dal Piazza Trento e Trieste, si è verificata nel tratto del fiume all'interno del Parco e nel centro di Monza. La causa? È dovuta alla mancanza di acqua nel fiume e quindi al fatto che i pesci sono rimasti "intrappolati" all'interno di pozze non abbastanza ossigenate. Nessuna sostanza inquinante, quindi.

Il caso è stato segnalato ad Aipo (Agenzia Interregionale per il fiume Po, competente per il Lambro) che interverrà per rimuovere i pesci morti.

(Video Franco P. M./ Mt)