Pedinate, aggredite e rapinate sotto casa: così quest'uomo terrorizzava le donne. Il video

Le forze dell'ordine lo conoscono con nove diverse identità: più volte arrestato, l'ultima volta era uscito dal carcere il 18 aprile, accusato di concorso in rapina. Ora è stato arrestato nuovamente dai poliziotti del commissariato di Sesto San Giovanni per aver rapinato due donne nell'arco di mezz'ora, lunedì 9 luglio, con una tecnica da vero esperto.

Adel S.E.,42enne egiziano, da circa 10 anni in Italia e irregolare, le ha seguite per diverse decine di metri dopo avere notato che entrambe indossavano collane di valore. Poi, con mosse fulminee, le ha aggredite, ha strappato loro i gioielli e si è dileguato facendo perdere le sue tracce. Gli agenti ci hanno messo quasi 48 ore per rintracciarlo.