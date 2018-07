Ragazza aggredita nel sottopassaggio della stazione a Monza: ecco il video della rapina

Furti e rapine uno in fila all'altro. Colpi troppo simili, quasi fotocopia: tutti messi a segno nei pressi della stazione di Monza tra il 5 e il 30 gennaio 2018 e tutti ripresi dalle telecamere a circuito chiuso. Impossibile, per gli investigatori, anche solo ipotizzare che ci fosse un'altra persona dietro a quell'uomo incappucciato. E per il presunto rapinatore sono scattate le manette nella giornata di lunedì 2 luglio, arrestato dagli agenti del commissariato di Monza. Si tratta di K.M., cittadino senegalese di 24 anni residente in città: è accusato di aver messo a segno tre colpi: uno scippo a danno di una minorenne, una rapina e un furto aggravato a danno di due passeggeri.