Rapine a sale slot e farmacie per comprare la droga: sette arresti tra la Brianza e Milano

Sette rapinatori seriali, tutti pregiudicati, residenti tra il Milanese e Lodi, sono stati arrestati in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Monza al termine di un'indagine condotta dai carabinieri del comando di Desio guidati dal Maggiore Antonello Mansueto Cosentino. A incastrare la "batteria" di malviventi è stata un'impronta, lasciata per errore da uno dei rapinatori dopo un colpo, che ha permesso di risalire all'identità dell'uomo e a quella di tutti i suoi complici.

